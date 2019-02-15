مصر .. إحباط عملية إرهابية إخوانية بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.

وصرح مصدر أمني في بيان صادر عن الوزارة، أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة .. مضيفاً أن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعول عبوة بدائية الصنع وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الوزارة أعلنت في يناير الماضي، أنها تمكنت من القضاء على خلية تابعة للتنظيم الإرهابي في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، وقتل 5 من عناصرها الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص على قوات الأمن.

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ودأبت عناصر الإخوان على التخطيط أو شن هجمات إرهابية في مصر، تحت مسميات مختلفة، في محاولة لإبعاد الشبهة عن تورط "التنظيم الأم" في الإرهاب.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة في البلاد، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.