تحذير من التقارب القطري الإيراني.. ومجلة أمريكية: على طهران القلق من وارسو

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية،إنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تكون قطر حريصة على وحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات المشتركة.

وبين أن التقارب القطري-الإيراني يضر بالمصالح المشتركة، سواء للولايات المتحدة، أو لقطر، كما أنه يخدم خصوم البلدين.

ونقل موقع «العين» الإخبارية عن المصدر المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن وحدة الخليج أساسية لمصالحنا المشتركة؛ لمواجهة الممارسات الإيرانية الخبيثة في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وضمان مستقبل مزدهر لكل شركائنا في الخليج.

لافتاً إلى أن هذا لن يتحقق إلا باتحاد الخليج لمواجهة النفوذ الإيراني، واستجابة الدوحة لمواجهة تلك التهديدات المشتركة.

ونبه المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن النزاع الخليجي-الخليجي استمر طويلاً جداً، ونحن في واشنطن نشجع كل الأطراف لحسم هذا النزاع لمواجهة التهديدات الإقليمية الكبرى، مثل مكافحة الإرهاب، ومواجهة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة.

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إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام أمريكية أن مؤتمر وارسو جاء ليشدد الخناق على النظام الإيراني المحاصر في الأساس.

وتحت عنوان «إيران يجب أن تشعر بالقلق إزاء قمة وارسو»، قالت مجلة «ذا ناشيونال إنترست»، إن المؤتمر يشكل تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه نظام ولاية الفقيه الذي كان دعمه للإرهاب سبباً رئيسياً للدعوة لانعقاد المؤتمر.

وأوضحت أن الرئيس ترامب أدرك مخاطر النظام الإيراني الذي يستعين بميليشيات إرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وإصراره على مواصلة برنامجه الصاروخي والنووي، ما دفع ترامب لاتخاذ قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران لتعجيزها اقتصادياً.

وأكدت المجلة الأهمية الكبرى للمؤتمر لكونه اجتماعاً دولياً نادراً، ويشارك فيه أكثر من 70 دولة، بعد سنوات طويلة منذ محادثات مدريد التي عقدت في بداية التسعينات وناقشت السلام في الشرق الأوسط.

وأشارت «ذا ناشيونال إنترست» إلى أنه حتى لو لم يسفر المؤتمر عن خريطة عمل للتصدي لتدخل إيران في سوريا والعراق واليمن، وتقليص نفوذها الذي تعمل على توسيع نطاقه عبر «حزب الله» في لبنان، فهو بداية لتكوين جبهة أوسع لمواجهة نظام طهران.