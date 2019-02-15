شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات البريطانية: تنظيم القاعدة يعود للظهور نتيجة تراجع «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميونيخ)

أكد مدير المخابرات البريطانية أليكس يانجر اليوم (الجمعة)، أن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار «الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

وقال في تصريحات للصحفيين في ميونيخ: «نحن قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا في غاية الخطورة».

وأضاف أن تنظيم القاعدة عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع «داعش». وقال «القاعدة التي كانت دائما في حالة خصومة مع داعش... عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش».