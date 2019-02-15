شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية: استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة في الجيزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)قالت وزارة الداخلية المصرية إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاولت اليوم (الجمعة) استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة غربي القاهرة.
وقالت في بيان «قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة. قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها».
وقال مصدران أمنيان لرويترز إن شرطيين وثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار قنبلة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة.
وأضاف المصدران أن القنبلة وقنبلة أخرى تمكنت الشرطة من إبطال مفعولها وضعتا بالقرب من سيارتي شرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة.
وتابعا أن الشرطة أبطلت مفعول قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة التي توجد في محافظة الجيزة أيضا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع القنابل الثلاث.
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