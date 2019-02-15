شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة الأردنية»: العثور على مواد متفجرة في موقع انفجار الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عمّان)

اعلنت الحكومة الأردنية اليوم (الجمعة)، ان الفرق الأمنية المختصة وخلال تمشيطها أمس لموقع انفجار لغمين قديمين في مدينة السلط غربي العاصمة، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.

وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن تلك المتفجرات مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية في مدينة السلط خلال شهر اغسطس من العام الماضي.

وأكدت في بيان صحفي، أن الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع، مشيرًة إلى ان عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا زالت جارية.