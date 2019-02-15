شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: اتهامات بـ«اعتداءات جنسية» ضد السفير البابوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)أعلن مصدر قضائي اليوم (الجمعة) أن السفير البابوي في فرنسا لويجي فينتورا يخضع لتحقيق في «اعتداءات جنسية» فتحته نيابة باريس في 24 يناير الماضي، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة «لوموند».
وقالت مصادر متطابقة إن بلدية باريس أبلغت أمس (الخميس) النيابة بموجب المادة 40 من قانون العقوبات بأن شابا من كوادرها اشتكى من أن رجل الدين الإيطالي البالغ من العمر 74 عاما لامسه مرات عدة له خلال حفل في قصر البلدية في 17 يناير الماضي.
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