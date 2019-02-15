ظريف: على الغرب واميركا ان يدركوا سريعا اخطائهم طيلة العقود الاربعة الاخيرة

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مستهل زيارته لميونيخ ان "الغرب واميركا لو ادركوا سريعا اخطائهم طيلة العقود الاربعة الاخيرة فانهم سيجعلون الحياة اسهل لهم وللمنطقة"، مشيراً إلى "أننا سنتباحث هنا حول سياسات الجمهورية الاسلامية وحقائق المنطقة التي قادت هذه الدول عبر سياساتها الخاطئة الى الخروج بنتائج تتعارض مع توصلت اليه ايران من خلال خياراتها الصائبة".
واشار ظريف الى "الاحداث الاخيرة بما فيها الاعتداء الارهابي في ايران من قبل جماعة تتلقى الدعم من المشاركين في مؤتمر وارسو"، لافتاً إلى "قمة سوتشي بين ايران وروسيا وتركيا ومؤتمر وارسو وقال ان اميركا ومن خلال سياساتها وخياراتها الخاطئة قد قادت دونالد ترامب الى الاعلان ان بلاده انفقت سبعة تريليونات دولار في منطقة الشرق الاوسط دون تحقيق اي شيء وفي المقابل يشتكي من تواجد ونفوذ ايران".
وافاد بـ"انه يشعر بانه لو ادرك الغربيون ولاسيما اميركا سريعا اخطائهم طيلة الاربعين عاما الاخيرة فانهم سيجعلون الحياة اسهل لهم وللمنطقة"، ووصف مؤتمر وارسو بـ"انه مؤتمر فاشل مسبقا وقال ان نتنياهو اعلن رسميا من وارسو انهم يتحدون من اجل الحرب في الوقت الذي كان اتحادهم فاشل وعديم الجدوى".
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