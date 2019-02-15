القطان: الثقة تكون بأي رجل دولة يسمي الفاسدين بأسمائهم

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أن "اليوم يوجد علماء ومفتين وخطباء ومشايخ عندما يقفون امام رجال ال​سياسة​ لا يتذكرون الله، يختل وينسوا دينهم فيعتبرونه هو الله، واجب ​العالم​ أن لا يسلط الأضواء الى على النقد البّناء".

وأشار القطان في خطبة الجمعة في ​برالياس​ الى "أننا دائما يوجد لدينا زعيم طائفة او مذهب او حزب هو معصوم عن الخطأ، إذا أحببنا زعيماً نعتبره لا يخطأ، نعم إنه يخطأ، واجب الرعية والعلماء أن يصوبوا بوصلة هذا الحاكم".

وسأل "كم من الناس يموتون على الطرقات بسبب بعض الحفرات او بسبب تقصير من البلديات والوزارات المسؤولة، وبعد ذلك نمدح؟ وبعد ذك وللأسف نجد من يصفق، لماذا في دول الغرب يستقيل الوزير وينحى الرئيس؟ لأنها دول إحترمت نفسها".

ولفت القطان الى أن "مليارات الدولارات سرقت في ​لبنان​ من حاسبهم؟ يقوموا النواب والوزراء يتبجحون ويتحدثون عن الإصلاحات وعن ​الفساد​ والبعض يقول سرقت؟ من هنا نفهم وهنا تكون الثقة بأي رجل دولة يسمي الفاسدين بأسمائهم، ويضع أصبعه على هذا الفساد، ويجعل الناس يعرفون من هم الفاسدون المفسدون، هذه الهيمنة من الحاكم على ​القضاء​ هو الذي أوصل الحال الى هذا الحال الذي نحن عليه، كل إنسان يوجد لديه واسطة لا يحاسب، وكل إنسان ليس لديه أي واسطة وليس لديه أي مرجعية سياسية يحاسب وبغير حق أحيانا يدخل الى السجن لأشهر وسنوات وبغير حق أحيانا فقط لأنه لا يوجد من يطالب له بحق هذا الإنسان المظلوم المحروم".

وسأل "هل يوجد أحد من المواطنين يستطيع أن يدخل الى مدير عام في لبنان؟ المدير العام من هو؟ هو موظف يتابع عمله، يجب أن يكون في مكتبه ويراجع ويتابع، ليس ليستقبل النواب والوزراء ورؤساء أحزاب، أين الوزراء وأين ​الحكومة​ وأين الدولة لمحاسبة هؤلاء، المدير العام يدخل الى منصبه من خلال الواسطة ويخرج من منصبه يوجد لديه اموال وبيوت ومصانع, من أين له هذا؟".