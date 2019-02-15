نديم الجميل حول اعتذار رعد: اذا كان الاعتذار عن الخطأ فضيلة فالاعتراف بشهداء بعضنا البعض وطنية

رد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اعتذار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ إعتذر بإسم كتلة "الوفاء للمقامة" عن ما صدر عن أحد نوابها وطلب شطبه بحق ​رئيس الجمهورية​ الراحل ​بشير الجميل​، قائلا: "اذا كان الاعتذار عن الخطأ فضيلة، الاعتراف بشهداء بعضنا البعض وطنية، فبعد اليوم ليس من المفترض ان نختلف على الحقيقة، بشير حلم شعب وشهيد الجمهورية".

وكان قد لفت رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب محمد رعد، في مداخلة له من مجلس النواب الى أنه "في جلسة أول من أمس حصل سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من احد اخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا في التخاطب"، مضيفا: "استميحكم عذرا وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب ذلك الكلام".