الجامعة اللبنانية: الحريري سلم ايوب درعا تكريمية في منتدى الطائف

اعلنت الجامعة ال​لبنان​ية ان "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، سلم درعا تكريما إلى رئيس الجامعة البروفيسور ​فؤاد أيوب​ خلال افتتاح منتدى الطائف في قاعة "سي سايد بافيون" في ​وسط بيروت​، تقديرا لمساهمة الجامعة في عملية النهوض التربوي واستعادة لبنان دوره الريادي تربويا خلال مسيرة الشهيد ​رفيق الحريري​ (1992 - 2005) واستقبال ​الجامعة اللبنانية​ 3505 طلاب وطالبات في تلك الفترة من خريجي ​مؤسسة الحريري​".

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