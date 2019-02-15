توجه ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، قائلا: "تحية تقدير للنائب محمد رعد الذي طلب الاعتذار وشطب العبارة المسيئة التي صدرت عن احد زملائه بحق الرئيس الشهيد ​بشير الجميل​، فلتكن هذه المبادرة الشجاعة عبرة للاقتداء بها في الخطاب السياسي".

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: تحية تقدير لرعد الذي طلب الاعتذار وشطب العبارة المسيئة بحث بشير الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.