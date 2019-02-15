"التقدمي" يندد بسياسة وزارة الطاقة في حرمان اقليم الخروب من التيار الك

نددت وكالة داخلية "الحزب التقدمي الإشتراكي" في اقليم الخروب بسياسة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان المتبعة بحق منطقة اقليم الخروب، حيث تشكو المنطقة من تقنين قاس ٍبالتيار الكهربائي، على الرغم من وجود ثلاثة معامل لانتاج الطاقة الكهربائية في الاقليم وهي معمل الجية الحراري و"بول أرقش" في خراج بسري و"شارل الحلو" في جون".
وحذرت الوكالة في بيان لها انها سترفع الصوت عاليا وستتحرك بكل الوسائل في حال استمرت سياسة الإجحاف بحق المنطقة تحت حجة تأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول، معربة عن أسفها "لطريقة تعاطي وزارة الطاقة السلبي مع قطاع الكهرباء والذي يشهد تراجعا كبيرا على مر السنين، وهي ترهق الخزينة اللبنانية وتستزفها، ولم تقدم اطلاقا على اصلاح هذا القطاع، الذي تفوح منه السمسرات والصفقات ومزاريب الهدر والفساد المحمية من اصحاب النفوذ، بل مازالت تستمر بسياسة حرمان المواطنين من التيار الكهربائي من المعمل الوطنية، بل تستورده من البواخر بأعلى الأثمان خدمة لجيوبهم".
ودعت الحكومة الى "التنبه لهذه المسألة وتفعيل مؤسسات الرقابة لوضع حد لهذه المهزلة التي تعيشها البلاد تحت حجة تأمين الاعتمادات، وانفاق المبالغ الطائلة لبواخر الفيول الراسية في عرض البحر في انتظار تفريغ الفيول والتي تكبد الدولة اللبنانية خسائر باهظة".
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