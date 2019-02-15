فريد البستاني أعلن عن إعطاء الثقة للحكومة: الايجابية واجب علينا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ خلال الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزراي إلى "أنني أمضيت 40 سنة في دنيا ​الاغتراب​ وعدت إلى الوطن للمساهمة في مسيرة الاصلاح التي يقودها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

وأكد أن "الايجابية واجب علينا ويجب على الطبيب اعطاء الامل للمريض حتى في اخطر الحالات وكل ما يجب عيلنا هوتطبيق القانون ولكن لم نطبقه والناس موجوعة وأنني اليوم أطالب العهد وحكومته الاولى بفعل المستحيل والقيم بالمعجزات ولكن زمن المعجزات قد ولى، فبالاضافة إلى الفساد فنحن نعيش بأزمة اقتصادية خانقة وهذا الامر يعود لوجود ازمة ضمير".

وأشار إلى أنه "على الجميع أن يقوموا يقوموا بواجبتهم كما يجب وأؤيد عقد جلسات شهرية للمساءلة والمحاسبة و هذا ما يساعد على تطبيق الديمقراطية"، مؤكداً أنه "إذ لم نكن فوق القانون فالشعب لن يحترمنا"، لافتاً إلى "انني أطالب باستحداث اللجنة العليا ل​مكافحة الفساد​ في ​المجلس النيابي​ وهي لجنة مستقلة بحد ذاتها بحيث تضم الى جانب النواب رؤساء الهيئات الرقابية"، داعياً إلى "رفع السريّة المصرفيّة عن موظفي الدولة وسياسييها كلهم".

واعتبر أن "المضحك هي عملية التسلم للوزارء ​الحكومة​، فعملية التسلم والتسليم هي تقنية لها معنا، لا عملية تلفزيونية فلكلورية واطالب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لانه عندها تستقيم امور الدولة وعندها يتقلص العجز".

وفي الختام، اعلن البستاني عن إعطاء الثقة للحكومة.