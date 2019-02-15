أبو كسم: لجعل وثيقة الأخوة الإنسانية خريطة طريق لشبابنا المؤتمنين على

اشار مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الخوري ​عبده أبو كسم​ في كلمة له خلال ندوة ​صحفية​ في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام ​العالم​ي والعيش المشترك" إلى اننا "نلتقي اليوم في ندوة تضيء على وثيقة العصر، أعني وثيقة وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقعها قداسة ​البابا فرنسيس​ رأس الكنيسة الكاثوليكيّة في العالم، وإمام المسلمين الشيخ أحمد الطيّب".

وراى أبو كسم أن "مسيرة قداسة البابا فرنسيس منذ إنتخابه على السدة البطرسيّة، تشير إلى تعزيز ثقافة الحوار مع الآخر وقد أخذ الحوار المسيحي الإسلامي الحيّز الأكبر. فقد كثّف قداسته زياراته إلى الدول الإسلامية فزار المملكة الأردنية الهاشمية، و​فلسطين​ ومصر، و​البانيا​ و​تركيا​ و​الإمارات​ وسوف يزور ​المغرب​ ووعد بزيارة ​العراق​، والهدف الأول هو تحقيق السلام بين الشعوب من خلال عملية الحوار المستدامة والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والإجتماعية التي بدورها تساهم في تعزيز الكرامة البشرية".

ولفت ابو كسم الى انه "يبقى علينا أن نجعل من هذه الوثيقة خريطة طريق لشبابنا المؤتمنين على تحقيقها"، مضيفا:"لا ننسى أن لبنان هو المختبر التي اندمجت فيه الطوائف والمذاهب لتجعل منه بلد "الرسالة". ولنتّحد جميعاً لنجعل من هذه الوثيقة نهجاً للسلام وعيش المحبّة".