الادعاء على نقيب الاطباء بجرم القدح والذم والتشهير

إدعى المحامي العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي رائد أبو شقرا على نقيب الأطباء في ​بيروت​ ​ريمون الصايغ​ بجرائم القدح والذم والافتراء والتشهير، طبقا للمادتين 582 و584 عقوبات، وأحاله الى القاضي المنفرد الجزائي في ​المتن​ للمحاكمة.

يأتي هذا الإدعاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها الدكتور ​نادر صعب​ بواسطة وكيلته المحامية ميراي شاكر لجهة تسريب تقرير علمي للجنة التحقيقات الطبية الى العلن، وهو ما يعتبر وثيقة من وثائق التحقيقات السرية.