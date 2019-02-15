القبض على شخص بكفر الشيخ لقيامة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "لطفي.ن"، 65 سنة، تاجر حدايد وبويات، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا "اتجار في النقد الأجنبي" والمقضي عليه في إحداها فيها بالحبس سنة مع الشغل، لممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذًا من محله كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث إنه قام بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج وتوفيرها للتجار والمستوردين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال خمسة أشهر طبقا للفحص المستندي "5،000.000" خمسة ملايين جنيه مصري "650.000" ستمائة وخمسين ألف ريال سعودي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.