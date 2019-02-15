نبيه بري: المجلس النيابي سيمنح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة

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رئيس مجلس النواب اللبناني
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن المجلس النيابي سيمنح اليوم أو غدًا على أبعد تقدير الثقة النيابية للحكومة الجديدة، مشددًا على أن تطبيق القوانين كفيل بحد ذاته بإنهاء الفساد في البلاد.
وأثني بري- في تصريح للبوابة الإلكترونية لتيار المستقبل (مستقبل ويب)- على الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء سعد الحريريفي مهرجان إحياء ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، واصفا إياه بـ (المعتدل والجيد والمتفهم) لكلام أعضاء مجلس النواب خلال جلستي الثقة النيابية قبل عدة أيام.
وأشار إلى أن المجلس النيابي يعتزم، بعد الانتهاء من جلسات الثقة، الشروع في عقد
وقال: "برأيي أن تطبيق القوانين كفيل بحد ذاته بإنهاء الفساد في البلد، خاصة وأنه لايزال في المجلس 39 قانونا غير مطبقين، وأنا هنا أجزم بأن تطبيق هذه القوانين يُنهي 90% من حالة الفساد، لا بل أكاد أقول يقضي عليه تماما".
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