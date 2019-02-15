السلطات الهندية تفرض حظر تجوال في جامو بعد تنظيم احتجاجات

القوات الهندية

وكالات:

فرضت السلطات الهندية اليوم الجمعة، حظر التجول في مدينة (جامو)، كإجراء وقائي عقب تنظيم احتجاجات حاشدة؛ اعتراضا على الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس في إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قوات

الشرطة الهندية.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية عن مسئولين - لم تسمهم - القول: إنه تم الاستعانة بالجيش الهندي لمساعدة الحكومة في الحفاظ على

القانون والنظام، تم فرض حظر التجول خوفًا من حدوث رد فعل طائفي.يشار إلى أن سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت أمس حافلة تقل القوات الهندية في مدينة "سريناجار" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" ما أسفر عن مقتل 40 من القوات الهندية.