السلطات الهندية تفرض حظر تجوال في جامو بعد تنظيم احتجاجات

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فرضت السلطات الهندية اليوم الجمعة، حظر التجول في مدينة (جامو)، كإجراء وقائي عقب تنظيم احتجاجات حاشدة؛ اعتراضا على الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس في إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قواتالشرطة الهندية.
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية عن مسئولين - لم تسمهم - القول: إنه تم الاستعانة بالجيش الهندي لمساعدة الحكومة في الحفاظ على
يشار إلى أن سيارة محملة بالمتفجرات قد استهدفت أمس حافلة تقل القوات الهندية في مدينة "سريناجار" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" ما أسفر عن مقتل 40 من القوات الهندية.
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