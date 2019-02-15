- 1/2
- 2/2
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل فيدريكا موجيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إثر انتقادات وجهها نائب الرئيس مايك بنس لأوروبا على موقفها تجاه إيران.
واستقبلت موجيريني بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبيفي بروكسل، قبل أن يدعوها الأخير إلى مأدبة عمل كان من المقرر أن تستمر ساعة.
وجاء لقاء موجيريني وبومبيو بعد يوم واحد من اتهامات أطلقها نائب
جدير بالذكر أن اجتماع بومبيو وموغيريني كان مقررا في وارسو خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، لكن موغيريني لم تحضره لتقاطع موعده مع موعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يلتقي موجيريني في بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.