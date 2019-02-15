بومبيو يلتقي موجيريني في بروكسل

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات:

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل فيدريكا موجيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إثر انتقادات وجهها نائب الرئيس مايك بنس لأوروبا على موقفها تجاه إيران.

واستقبلت موجيريني بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبي

في بروكسل، قبل أن يدعوها الأخير إلى مأدبة عمل كان من المقرر أن تستمر ساعة.

وجاء لقاء موجيريني وبومبيو بعد يوم واحد من اتهامات أطلقها نائب

الرئيس الأمريكي مايك بنس لحلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران.

جدير بالذكر أن اجتماع بومبيو وموغيريني كان مقررا في وارسو خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، لكن موغيريني لم تحضره لتقاطع موعده مع موعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي.