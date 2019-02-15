كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة نمساوية تلغي قرارا حكوميا بإغلاق 6 مساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبطلت محكمة نمساوية، قرارا بإغلاق ستة مساجد، اتخذته حكومة البلاد العام الماضي.

وأفاد بيان صادر عن الجماعة الإسلامية في النمسا (أهلية) الجمعة، أن المحكمة الإدارية لمنطقة فيينا، ألغت قرار دائرة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء بإغلاق ستة مساجد تابعة للجالية العربية.

وقال أوميد فورال، رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا، إن المحاكم أدت دورا مهما للتصحيح في فترة باتت الشعبوية فيها مسيطرة في البلاد، مضيفا أن قرار المحكمة أفشل محاولات الحكومة إغلاق المساجد في البلاد.

وذكرت صحيفة "كورير" النمساوية، أن المحكمة أشارت في قرارها إلى أن دائرة الشؤون الدينية لم تعط الجالية الإسلامية العربية الوقت الكافي لاستكمال النواقص، ولذلك فإن قرار الإغلاق مناف للقوانين.

وقررت الحكومة النمساوية التي يترأسها كورتز، خلال شهر رمضان الماضي، إغلاق ستة مساجد للجالية العربية، بذريعة "محاربة الإسلام السياسي".

بدورها طعنت الجالية العربية بقرار دائرة الشوؤن الدينية، حيث قرر القضاء النمساوي وقف تنفيذ القرار، وإبقاء المساجد المذكورة مفتوحة لغاية انتهاء المسار القانوني.