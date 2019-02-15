كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستدعي مبعوثها لدى باكستان للتشاور على خلفية هجوم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الهند، اليوم الجمعة، مبعوثها في باكستان للتشاور على خلفية هجوم أودى بحياة عدد من عناصر الأمن الهندي بالمنطقة الحدودية بين البلدين، والتي تتهم نيودلهي إسلام أباد بدعم العناصر التي تبنت المسؤولية عنه.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، "تم استدعاء المبعوث الهندي لدى باكستان إلى نيودلهي للتشاور".

وكان هجوم على قافلة عسكرية في غامو وكشمير وقع، أمس الخميس، أدى إلى مقتل 10 من عناصر الأمن في الهند، وهو أسوأ هجوم منذ عقود، وجاء قبل بضعة أشهر من انتخابات عامة يواجه فيها القوميون الهندوس أنصار مودي منافسة حامية.

وكشمير منطقة ذات أغلبية مسلمة وهي محور عداء قائم منذ عقود بين الهند وباكستان اللتين تحكم كل منهما جزءا من المنطقة وتطالب بالسيادة الكاملة عليها.

وعبرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية عن "القلق البالغ" إزاء الهجوم. لكنها قالت في بيان على موقعها الإلكتروني، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة: "نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في حكومة الهند والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".