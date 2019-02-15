كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية بقصف المدنيين في حيس والحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر يمنية رسمية، أن المليشيات الحوثية قصفت منازل مواطنين في الأحياء السكنية بمديرية حيس، بعدد من قذائف الهاون، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين.

وتسبب القصف الحوثي العشوائي ببث حالة من الرعب والهلع في أوساط المدنيين، حيث تضاعفت مخاوف المواطنين بعد ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائم قصف أودت بحياة عدد من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وفق ما نقل موقع المشهد العربي، اليوم الجمعة.

وندد أهالي مديرية حيس بجرائم الميليشيات الوحشية المتمثلة بالقصف العشوائي وزرع العبوات الناسفة ومحاولات التسلل رغم اتفاق الهدنة، حسب الموقع.

فيما واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، حيث قصفت مواقع ألوية العمالقة في الحديدة.

وذكرت المصادر، أن الميليشيات قصفت مواقع لألوية العمالقة في منطقة كيلو 16 التابع لمديرية الحالي في مدينة الحديدة بقذائف الهاون.

وكثفت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية منذ لحظاتها الأولى، ورفضت الالتزام ببنود الهدنة وتنصلت عن كل المواثيق الأممية.