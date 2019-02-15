كيم كاردشيان” مطالبة بدفع 100 مليون دولار”

رفعت شركة “david liesbensohn” دعوى قضائية، تطالب فيها النجمة “كيم كاردشيان” بتعويض قيمته 100 مليون دولار أمريكي، لانسحابها من صفقة تجارية كانت تجمعها مع الشركة.
وبررت “كيم” انسحابها بأن الشركة قد نشرت معلومات شخصية عنها، بينما كذّبت هذه الأخيرة ادعاءها .
والصفقة، الموقعة، عام 2014، بين نجمة تلفزيون الواقع، والشركة التقنية تنص على تأسيس علامة تجارية خاصة بـ”كيم” في تعابير المحادثة الرقمية، والمعروفة بـ”emojis”، مقابل أن تأخذ الشركة نسبة 60 في المائة من الارباح.
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