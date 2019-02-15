غزة: إصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة السلمية الأسبوعية، بمحاذاة السياج الأمني الفاصل عن مناطق الـ48، شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة.

وانطلقت المسيرات اليوم في بلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس ورفح جنوبه، وحاولت قوات الاحتلال فضها بالقوة، ما أسفر حتى اللحظة، عن إصابة شخصين بالرصاص الحي.

هذا وتتواصل الاستعدادات في قطاع غزة للمشاركة الواسعة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ47، والتي تحمل عنوان "غزة عصية على الانفصال والانكسار"، وسط تحذيرات من فصائل المقاومة من مساعي الاحتلال إلى مواجهة المسيرات بقوة مفرطة، فيما يتهرب من استحقاقات تفاهمات "التهدئة" الأخيرة.

وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار صباح اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى للتصعيد العسكري عبر استمراره في بث التحريض والتهديدات ضد المسيرة؛ ورفضه إنهاء الحصار وتنكره للتفاهمات".

واعتبرت الهيئة، في تصريح صحفي، أن "الاحتلال نشر قناصة وجنود مدججين بالسلاح القاتل على امتداد السياج الفاصل؛ ورفض إنهاء حصار غزة والتنكر لكل التفاهمات المتعلقة بتخفيف المعاناة عن شعبنا، يعد مؤشرًا على ذلك".

وحملت الهيئة، الاحتلال، "مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين"، مشددة في الوقت ذاته على استمرار الإجراءات الهادفة لحماية المتظاهرين وتجنب وقوع خسائر وإصابات، كما شددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات، داعيةً الجماهير للمشاركة الحاشدة.

وبينت أن هذه الجمعة "تحمل رسالة قوية في وحدة الموقف الوطني الرافض لمؤتمر وارسو وأي محاولات لفصل غزة وعزلها.