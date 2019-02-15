نيمار يكشف عن وعده لبوفون!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفصح البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تفاصيل وعده لزميله وحارس المرمى، جيانلويجي بوفون.

وذكر نيمار، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب "عملية التعافي من الإصابة تسير بشكل سريع، سعيد بالنتائج، أتشوق للعودة وممارسة كرة القدم، التي أحبها كثيرًا في هذا العالم".

وأضاف "البعض يظن أن اللعب في الدوري الفرنسي مهمة سهلة، ولكن القوة البدنية للمنافسين واضحة للغاية".

وأشار نيمار إلى أنه سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، ويشعر بفخر شديد بالتواجد مع الحارس المخضرم بوفون في فريق واحد.

وكشف النجم البرازيلي "لقد وعدت بوفون بأنني سأساعده على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عندما تعرضت للإصابة، أرسل جيجي رسالة لي يقول فيها (عد فأنا أحتاجك)، لذلك فأنا أحبه كثيرا".

ونقلت الصحيفة، أن أحد الأطباء المعالجين لنيمار يشير إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا بحلول منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مطلع نيسان/أبريل المقبل، وذلك بعد الزيارة الثالثة للاعب إلى مدينة برشلونة.