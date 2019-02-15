انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور .. هل يوجد متعاون محلي فعلاً في جريمة خاشقجي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 03:47 مساءً - حصل موقع الخليج 365، اليوم الجمعة، على نسخة من كتاب "فظائع دبلوماسية: الأسرار المظلمة لقتل خاشقجي" الصادر عن صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة التركية.

ونشر في الكتاب تفاصيل كثيرة عن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحياته ويوميات ما قبل وأثناء وما بعد الجريمة، بالإضافة لأسباب الاغتيال، والنتائج القانونية والدبلوماسية المترتبة عنها.

ورصد "الخليج 365" ضمن الصور التي نشرها الكتاب، ما قيل أمس الخميس أنها صورة المتعاون المحلي الذي قالت المملكة العربية السعودية أنّه ضمن فريق الجريمة، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

وأثناء مقارنة الصور مع بعضها يظهر أن السائر قرب من استخدم كشبيه لجمال خاشقجي (مصطفى المدني)، ليس متعاوناً محلياً، بل هو سيف سعد القحطاني وقد ظهر وهو يرتدي ثياباً تغطي رأسه (كنزة لها طاقية) لكن كاميرات المراقبة لم تكشف وجهه.

وفي كتاب "الأسرار المظلمة" كُتب إلى جانب اسم مصطفى المدني اسم سيف القحطاني في أغلب الصور التي التقطت لهم في منطقة السلطان أحمد في اسطنبول حيث بدل الأول ثياب خاشقجي.

وتابع "الخليج 365" في رصده، صورة دخول المدني إلى داخل القنصلية يوم 2 أكتوبر الماضي ويظهر بقربه القحطاني وهو يرتدي ذات البنطال والحذاء.

وفي الأيام الأولى لاغتيال جمال خاشقجي، صرّحت السعودية بوجود متعاون محلي، لكنها لم تقدم أي بيان أو تعاون، على الرغم من دعوات تركيا المتكرّرة بهذا الشأن. وفي حينها نشرت شرطة إسطنبول الصورة ذاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تفصح بها أنقرة عن هوية المتعاون.

وجاء الكتاب، الصادر باللغة التركية في ديسمبر الماضي، في 352 صفحة، قُسِّمت على فصول عدة، متناولاً الأحداث بتفاصيلها، والظروف المحيطة بعملية القتل، وأسبابها، مع نظرة إلى الأوضاع المحلية بالسعودية، والأوضاع الإقليمية والدولية.

وأعد الكتاب الباحثين عبد الرحمن شيمشك، ونازيف كهرمان، وحُرر بقلم فرحات أونلو، وجاء فيه ملحق صور بعضها جديد لم ينشر من قبل.

واغتيل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر 2018، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.