صحيفة : نظام الملالي يهدر ثروات الشعب في مؤامرات الحرس الثوري

قالت صحيفة بغداد بوست، أن نظام الملالي يهدر ثروات الشعب الإيراني في مؤامرات قوات الحرس الإيراني، خارج حدود البلاد .

وأفادت الصحيفة في تقرير لها، أن المشكلات السياسية الإيرانية تسببت الفترة الماضية في معاناة صندوق التنمية الوطني في إيران، بعد أن سحبت الحكومة وميليشيا الحرس الثوري مبالغ مالية طائلة لإنفاقها على الجيش الإيراني وتمويل الإرهاب وزعزعة أمن المنطقة العربية.

وأضافت اعتاد النظام الحاكم في إيران على مدى سنوات طويلة من العقوبات تبرير الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بين الحين والآخر بقسوة الإجراءات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها، والتي في الغالب تستهدف قطاع النفط الثري بالبلاد.

وأشارت على الرغم من الفرص الضخمة التي أتيحت للنظام على المستوى الاقتصادي إبان الفترة التي شهدت رفع العقوبات الأميركية والدولية بعد توقيع الاتفاق النووي، فإن الأساس الذي وضعته طهران في تلك الفترة بدأ ينهار بعد أشهر قليلة من العقوبات الأميركية الجديدة.

وأوضحت أن صندوق التنمية الوطنية، وهو الذي تم اعتباره الثروة السيادية التي سيحاول النظام تركها للأجيال المقبلة في إيران، كان من بين العديد من الإجراءات الاقتصادية التي سعت طهران من خلالها للاستفادة من الظروف الاقتصادية بعد الاتفاق النووي.

واستكملت تعيش إيران حالة من الارتباك الاقتصادي الواضح خلال الفترة الحالية، لا سيما في أعقاب فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعي النفط والبنوك خلال نوفمبر الماضي، وهو ما كان بمثابة ضربة قوية لجهود الملالي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ساهمت في حالة من الغضب العارم بداية العام الماضي.