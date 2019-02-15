معلومات كاذبة عن متفجرات.. أمن روسيا يُخلي 100 مؤسسة

موسكو - الخليج 365

أفادت وسائل إعلام، بأن قوات الأمن في مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، أخلت اليوم، نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات كاذبة عن وجود متفجرات.

وأفاد مصدر مطلع في إدارة المدينة أن "التهديد بوجود متفجرات ورد منذ حوالي ساعة، ويجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومباني إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات"، إلا أنه أكد أن أفراد وزارة الطوارئ لم يعثروا على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات.

يذكر أن موجة من البلاغات الكاذبة بوجود عبوات ومواد متفجرة في الأماكن العامة قد اجتاحت عموم مدن روسيا قبل عامين وما زالت تظهر بين حين وآخر.

كما اعتقل الأمن الروسي، اليوم الجمعة، امرأة من سكان مقاطعة أستراخان بتهمة تنظيم وتزعم خليَّة سريَّة نشطت في جمع التبرعات المالية لتنظيم الدولة “داعش” في العديد من المناطق والمدن الروسية بما فيها العاصمة موسكو.

قال رجال الأمن الروس: إنَّ الموقوفة كانت تعتزم التوجه إلى سوريا، بغية الانضمام إلى صفوف داعش، والتدرُّب على أعمال التخريب وتنفيذ الهجمات الإرهابية وفق قولهم.

نشرت الموقوفة، في قناة تلغرام تابعة لها، شرائط مسموعة ومصوّرة ذات طابع متطرف، في محاولة لتبرير الإرهاب، ونشرت أرقام الحسابات المصرفية والبطاقات المصرفية، في القسم المغلق من ماسنجر “تلغرام”،

بهدف جمع التبرعات المالية لتقوم لاحقًا بتحويلها إلى المدعو “أحمد نابييف” مؤسس صندوق “المهاجرون الإسلامي”، الملقب بـ “أبي عمر ساسيتلنسكي”، الملاحق دوليًا بتهمة “الإرهاب”.

شدّدت المرأة في مراسلاتها، مع المشاركين الآخرين في المجموعة، على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرية التامة خلال العمل، ولدى تفتيش بيتها، عثر رجال الأمن على كتب ومنشورات متطرفة، وعلى فواتير دفع وبطاقات تسديد مالية وهواتف نقالة مع تطبيقات لتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية.

وذكر رجال المخابرات الروسية: أنَّ الموقوفة لفتت انتباههم، خلال القيام بعملية أمنية خاصة في مدينة موسكو ومقاطعة تومسك، في عام 2018 جرى خلالها ملاحقة خلية نشطت في مجال “تمويل الإرهاب”.