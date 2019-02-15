سفير زامبيا لدى أنقرة أعلن دعم بلاده جهود تركيا لمواجهة الإرهاب

لفت سفير زامبيا لدى أنقرة، جوزيف تشيلينغي إلى أن "زامبيا تدعم جهود تركيا في مواجهة الإرهاب، ونشاطات منظمة غولن الإرهابية"، مشيراً إلى أن "زامبيا تدعم الإدارة التركية في حربها ضد الإرهاب الدولي، وتتضامن مع الدورالتركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، والرامي إلى تعزيز السلام والأمن في العالم".
وأشار إلى أن "زامبيا تدعم جميع التدابير التي تضمن عدم عثور عناصر منظمة غولن على أي ملاذ لها في زامبيا"، لافتاً إلى أنه "لدينا آلية كافية لمواجهة منظمة غولن، وعلينا أن نضمن توقفها عن ممارسة أية نشاطات، ولذا ستقف زامبيا بجانب تركيا في كفاحها ضد منظمة غولن الإرهابية".
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