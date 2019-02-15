وزارة الصحة: مؤشرات الانفلونزا لا تزال ضمن المعدلات المتوقعة وطنيا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أن "الموسم الحالي للإنفلونزا بدأ في ​لبنان​ في شهر كانون الأول 2018، والأنماط الأكثر شيوعا هما النمط(H1N1) A والنمط A (H3N2)، وما زالت المؤشرات الوبائية حتى الآن ضمن المعدلات المتوقعة وطنيا، علما أن وزارة الصحة العامة تتابع هذه المؤشرات أسبوعي".

وأعادت الوزارة "تأكيد تعاميمها السابقة عن أهمية الوقاية التي تشمل غسل اليدين المتكرر والحفاظ على النظافة الشخصية، إتباع سلوك آداب السعال والعطس، تجنب مخالطة أشخاص مصابين بالعدوى، إضافة إلى التلقيح ضد ​الإنفلونزا​ في بداية الموسم".

وذكرت بأن "اللقاح ضروري للأشخاص الأكثر عرضة للعدوى وللإشتراكات ولا سيما الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في ​القطاع الصحي​ والنساء الحوامل".

وذكرت بأن "الإنفلونزا الموسمية تنتج من فيروسات متوقع ظهورها سنويا، وهي تظهر على المصاب بشكل حمى وعوارض تنفسية حادة مثل السعال والنزلة الأنفية وألم في الحنجرة وقد تؤدي إلى اشتراكات أكثر خطورة. إلا أن نسبة الوفاة منها تبقى دون الواحد بالألف".