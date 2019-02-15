افتتاح مركز التجارة الدولية وحل النزاعات في جامعة الروح القدس

نظمت كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية في ​جامعة الروح القدس​- ​الكسليك​ حفل افتتاح مركز التجارة الدولية وحل النزاعات (CICDR) في حضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم.

ولفت مدير خدمات حل النزاعات في ​غرفة التجارة الدولية​ لمنطقة شرقي المتوسط و​الشرق الأوسط​ و​أفريقيا​ سامي هويربي كلمة بعنوان "دعم غرفة التجارة الدولية لمركز التجارة الدولية وحل النزاعات (CICDR)" مقدماً في مستهلها لمحة عن الغرفة ومهامها، "فهي إضافة إلى كونها مؤسسة رائدة في مجال التحكيم، تقدّم، عبر الأجهزة التابعة لها، مجموعة من البحوث والتدريب والمعلومات إلى رجال القانون المهتمين بتطوير ممارسة التحكيم والقانون و​قانون العمل​ الدولي. ولهذه الغاية، تنسج تعاوناً وثيقاً وحوارات مع أهل الاختصاص عبر التدريب والبحوث والمؤتمرات والمنشورات بشأن مواضيع تُعنى بقانون العمل الدولي والتحكيم الدولي".

بعد ذلك، تطرّق هويربي إلى "التعاون القائم بين جامعة الروح القدس وغرفة التجارة الدولية الذي بُني على منطق ربح الطرفين. وإنّ وجودنا، اليوم، في افتتاح هذا المركز، هو خطوة أولى يُظهر إيمان الغرفة بهذه المبادرة وبهذا البلد، من جهة، وإيمان هذا البلد وجامعة الروح القدس بغرفة التجارة الدولية، من جهة أخرى. وآمل أن يسمح هذا المركز الأكاديمي للمهتمين المحليين بأن يتخصصوا ويتقنوا تقنيات حل النزاعات وأن يلائموها مع خصائصهم الثقافية والقانونية واللغوية. وأنا على يقين بأنّ هذا المركز سيعزز تطوير مفهوم التحكيم في المنطقة".