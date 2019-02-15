المطران مطر التقى سفير منظمة فرسان مودعا

إستقبل رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران بولس مطر، سفير منظمة فرسان ​مالطا​ السيد ​شارل هنري داراغون​ في زيارة وداعيّة بعد انتهاء مهمته في ​لبنان​. وكانت مناسبة أطلع فيها السفير داراغون،مطران بيروت على نشاطات المنظمة الإنسانيّة والإجتماعيّة في لبنان والخارج.

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