عميد الخارجية في القومي التقى سفير المجر في لبنان

التقى عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ ​قيصر عبيد​، سفير المجر في ​لبنان​ غيزا ميكاييلي في مقر السفارة. وجرى خلال الزيارة التداول في آخر المستجدات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع وبينها موضوع عودة ​النازحين السوريين​ الى مناطقهم.

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