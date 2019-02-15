نائب رئيس البنك الأهلي: خفض الفائدة قرار إيجابي ويشجع الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي أمس الخميس بخفض أسعار الفائدة 1%، يعد "قرارا إيجابيا وفي الاتجاه السليم لتشجيع الاستثمار".

وقرر البنك المركزي، أمس، خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرا، لتصل إلى ١٥.٧٥% و١٦.٧٥% على التوالي.

وأضاف أبو الفتوح أن القرار يتماشى مع وجود فارق إيجابي بين نسب التضخم المعلنة وأسعار الفائدة بالبنوك التي تصل إلى 15.75% على شهادات الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي بفروعه بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي.

ووفقا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في شهر يناير الماضي 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر.

وذكر أبو الفتوح أن تثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار في آخر اجتماعاته في يناير الماضي، ساعد في اتجاه البنك المركزي في مصر نحو خفض الفائدة في ظل توافر موارد جيدة من العملات الأجنبية.

"لا تغيير في أسعار الشهادات ثابتة العائد، وتخفيض 1% في الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بالبنك الأهلي" بحسب أبو الفتوح.

وقرر البنك الأهلي الإبقاء على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت عند 15% يصرف العائد شهريا، أو 15.25% يصرف كل 3 شهر ولمدة 3 سنوات.

وتراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بالبنك لتسجل 16% بدلا من 17%، يصرف العائد كل ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات.