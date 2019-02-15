محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 19

شبين الكوم 10 19

طنطا 09 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 17

بلطيم 10 17

مطروح 10 16

السلوم 04 15

سيوة 09 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 08 19

السويس 10 18

العريش 09 18

رفح 08 17

رأس سدر 13 18

نخل 05 15

نويبع 13 18

طابا 12 16

كاترين 00 10

الطور 11 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 19

بنى سويف 08 19

المنيا 09 19

أسيوط 08 19

سوهاج 08 19

قنا 09 20

الأقصر 08 20

أسوان 11 21

أبوسمبل 07 20

الوادى الجديد 09 19

شلاتين 14 22

أبو رماد 18 21

رأس حدربة 18 21

حلايب 16 21

كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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