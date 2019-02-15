بالصور.. هطول أمطار على الفيوم.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:
شهدت محافظة الفيوم، سقوط أمطار متوسطة، ما تسبب في اخماد حدة الأتربة التي ظهرت في سماء المحافظة صباح الجمعة.
وشكل محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالمدن والأحياء لتلقى أي بلاغات تتعلق بآثار الأمطار.
كما دفع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة الفيوم بعمال النظافة، وفرق الانقاذ لشفط المياه المتراكمة بشوارع المناطق الشعبية.
وفي سياق متصل كثفت قوات المرور من تواجدها على الطرق الرئيسية لتنظيم حركة السير.
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