شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرباط)

تمكن الأمن المغربي اليوم (الجمعة)، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من خمسة إرهابيين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء, مبينة أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي ، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم بهدف المس بأمن واستقرار المملكة المغربية.