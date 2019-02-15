شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامات بنس.. بومبيو وموغيريني يرممان العلاقات الأمريكية الأوروبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)بعد 24 ساعة على اتهام نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات المفروضة على إيران، التقى وزير الخارجية مايك بومبيو، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني في بروكسل اليوم (الجمعة). وكان اجتماع بومبيو مع موغيريني مقررا قبل انتقادات بنس للقوى الأوروبية خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط عقد في وارسو أمس الأول.
واستقبلت موغيريني، التي ساهمت في إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أن يضمهما إفطار عمل لمدة ساعة.
وكانت موغيريني هزت رأسها ولم ترد على سؤال للصحفيين بشأن رأيها في تصريحات بنس في وارسو التي اتهم خلالها الاتحاد الأوروبي بمحاولة تقويض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
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