شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: دعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)

دعا رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم (الجمعة)، إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل، بعد ثمانية أشهر فقط على توليه السلطة. وقال سانشيز بعد اجتماع لمجلس الوزراء «اقترحت حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 28 أبريل».

وجاء قرار سانشيز الذي يقود حكومة أقلية، بعد رفض البرلمان لميزانيته بينما ما زالت الأزمة في كاتالونيا مستمرة.

وكان سانشيز وعد منذ وصوله إلى السلطة في يونيو بالدعوة إلى انتخابات قبل أن يغير رأيه ويقرر تقديم موازنة في محاولة للصمود في السلطة حتى انتهاء الولاية التشريعية في 2020. ورفض النواب الإسبان الأربعاء الماضي الموازنة الأولى التي قدمها.

ولم يتمكن رئيس الوزراء الاشتراكي من المحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يشكلها الاشتراكيون واليسار الراديكالي والاستقلاليون الكاتالونيون والقوميون الباسكيون، وسمحت له بإطاحة سلفه المحافظ ماريانو راخوي في الأول من يونيو الماضي.