شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "دينية البرلمان" ومحافظ الأقصر يتفقدون المسجد الأثرى سيدي أبو الحجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى وفد لجنة الشئون الدينينة والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، صلاة ظهر الجمعة، بمسجد سيدى أبو الحجاج الأقصري، بمرافقة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الذي كان في استقبال وفد البرلمان بالمسجد.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة قام وفد لجنة الشئون الدينينة بالبرلمان بتفقد مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري، المسجد الأثري، وأحد أهم وأشهر المساجد بمحافظة الاقصر، حيث تأتي الزيارة بعد شكاوي عن حاجة المسجد للتطوير، وفي ظل حرص اللجنة الدينية واهتمامها بملف تطوير المساجد الأثرية.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تشرفت بزيارتها لمحافظة الأقصر، وجاءت اليوم للاستماع لأهالي الأقصر ومطالبهم، والوقوف علي الطبيعة علي حالة المساجد والكنائس علي حد سواء.

وتابع "العبد": "نحن هنا من أجل التعرف علي كل المشكلات والمشاركة فى حلها من أجل محافظة الأقصر وأهلها الطيبين".

من جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه سعيد بزيارة وفد اللجنة الدينينة بمجلس النواب برئاسة العالم الجليل الدكتور أسامة العبد، والذي شرف المحافظة بزيارته اليوم وهو وفد البرلمان، مشيرا إلي أن هناك استعدادات لفرش مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصري، مرحبا بوفد البرلمان.

من ناحيتهم، طالب الأهالي المحافظ واللجنة الدينية بالعمل على تطوير دورات المياه بالمسجد قبل المولد السنوي الذي يتم في كل عام من شهر إبرايل، وعقب علي مطالبهم المحافظ بأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة من الآثار الإسلامية من أجل التغلب علي هذه الإشكالية فى أقرب وقت.

وخلال صلاة الجمعة، تركزت خطبة الجمعة حول أهمية الطهارة والنظافة واهتمام الإسلام بها وجعلها جزء من الإيمان، كما تركزت أيضا حول سمات وصفات رسول الله صلي عليه وسلم وخلقه، ودعوة الناس للاقتداء بالرسول، ودعا الخطيب لمبادرة "معا نحو مجتمع نظيف"، كما أكد أن مصر قادرة علي مواجهة الإرهاب والتطرف.

وعقب الصلاة تحدث الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية مع المصلين عن أهمية موضوع الطهارة والنظافة في الإسلام، وتحدث عن ضرورة الاقتداء بأخلاق رسول الله.

ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة وهي قبطية وشاركت الوفد في زيارة مسجد سيدي أبو الحجاج الاقصري، ورافق وفد اللجنة النائب محمود الضبع، نائب قنا، والنائب عبد الرازق الزنط نائب إسنا بالأقصر، كما ضم وفد اللجنة الدينية هويدا صالح أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة.