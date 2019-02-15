نقابة الممرضات والممرضين في لبنان تستضيف المنتدى الدولي للقوى العاملة بالتمريض

إستضافت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، وللمرة الأولى، اللقاء السنوي الذي ينظّمه مجلس التمريض الدولي تحت إسم "المنتدى الدولي للقوى العاملة في التمريض" (International Workforce Forum – IWFF) في فندق الميتروبوليتان في بيروت، سنّ الفيل.
وجمع المنتدى عدداً من النقابات والإتّحادات والجمعيّات التمريضية من كندا وإيرلندا واليابان والسويد والدنمارك والولايات المتّحدة الأميركية وقد ناقشوا التحديات الرئيسية الحالية التي تواجهها القوى العاملة في التمريض والإجراءات التي يتمّ اتّخاذها للمعالجة. فالنقص في عدد العاملين في المهنة، شروط وبيئة العمل، الأجور المتدنية، هجرة الممرضين/ات والعنف وغيرها من التحدّيات كانت مواضيع مشتركة ناقش المنتدى وسائل حلّها والحدّ من تداعياتها على صحّة الإنسان وسلامته وجودة الخدمة والعناية المقدّمة.
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