الداخلية تلاحق مروجي المخدرات والأسلحة النارية في 6 المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الإسكندرية، الغربية، المنيا، أسوان، الشرقية، الفيوم" عدة حملات أمنية وانضباطية مكبرة لإعادة الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط "5 قطع سلاح ناري، 50 قضية مخدرات، 96 قطعة سلاح أبيض، 38 قضية تموين، 249 مخالفة مرافق، 2519 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 5880 حكم قضائي" خلال حملة أمنية بالإسكندرية.

وضُبط في حملة أمنية بالغربية 8 قطع سلاح ناري، 18 قضية مخدرات، 19 قطعة سلاح أبيض، 12 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 56 قضية تموين، 523 مخالفة مرافق، 704 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 4625 حكم قضائي".

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط "6 قطع سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، تنفيذ 52 حكم قضائي".

وفي أسوان تم ضبط "قطعة سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، 15 قضية تموين، 577 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 709 حكم قضائي".

وضُبط في حملة بالشرقية "9 قطع سلاح ناري، 12 قضية مخدرات، متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا متنوعة، 5 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموين، 779 مخالفة مرافق، 1445 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 5682 حكم قضائي.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمن بالفيوم من "9 قطع سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 10 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 13 قضية في مجال المسطحات، 105 قضية تموين، 324 مخالفة مرافق، 980 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1094 حكم قضائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجاري استمرار الحملات.