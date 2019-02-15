القبض على مسئول بالوحدة المحلية لسوهاج بتهمة تمكين شخص من البناء على أرض الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي، وتمكين أحد الأشخاص بالبناء على أرض أملاك الدولة.

رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكنى "بدون ترخيص" على أرض أملاك دولة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات قيام مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع عامل، يعمل بإحدى الدولة العربية، وذلك بإثبات بيانات بشهادة الصلاحية "على خلاف الحقيقة" تُفيد أن الأرض المقام عليها العقار ملكه وليس من أملاك الدولة بمساحة هو مُثبت بالمخطط التفصيلي مما أدى إلى إصدار رخصة بناء له وأضر بالمال العام ما هو قيمة أملاك الدولة في المساحة المشار إليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وأكد مدير التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، صحة التحريات، فألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.