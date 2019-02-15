علاء والي: التعديلات الدستورية ضرورة للحفاظ على مكتسبات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم:
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية ضرورة واجبة في الوقت الحالي للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستقرار الأمن والأمان.
وأضاف "والي" في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات في صالح المواطنين وللحفاظ على المصلحة العامة للبلاد واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنمية العمرانية والبنية التحتية والمشروعات العملاقة التي بها اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة ، في ظل تحديات ومؤامرات خطيرة تعرضت لها أرض الكنانة إلى جانب محاربتها بمفردها للإرهاب ونزعه من جذوره في أنحاء الوطن.
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