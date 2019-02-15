القبض على مدير الرقابة التموينية بالغربية وأصحاب مخابز بتهمة الاستيلاء على 3 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، 3 من مسئولي التموين بالغربية، و3 من أصحاب المخابز، لقيامهم بالاستيلاء على أكثر من 3 ملايين جنيه، من أموال الدعم.

أكدت التحريات والمعلومات، قيام كبير باحثين بدرجة مدير عام بإدارة تموين كفرالزيات، ومدير عام بإدارة تموين كفر الزيات، ومدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة بالغربية، بالاتفاق والاشتراك مع 3 من أصحاب المخابز البلدية بالغربية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، وقيامهم بالاستيلاء على أموال الدعم.

وأشارت التحريات، إلى قيام المتهمين من الأول حتى الثالث، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتحصل على مبالغ مالية من أصحاب المخابز مقابل التصريح لهم بتشغيل مخابزهم الموقوفة عن العمل، لعدم سدادهم الغرامات المالية المستحقة عليهم.

وذكرت المعلومات قبول المتهمين شيكات بنكية مزورة، وغير مطابقة للتوقيع على اعتبار أنها شيكات بنكية مقبولة الدفع لسداد جزء من تلك الغرامات، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أموال الدعم التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وعثرت بحوزتهم، على 2 ماكنية صرف الخبز الخاصة بمخابزهم والتي تستخدم لاختراق المنظومة وبالاستعلام من شركة تطبيقات الكروت الذكية، والهيئة العامة للسلع التموينية أفادت بأن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها أكثر من 3 مليون جنيه، قام المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

أر المتهمون بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة