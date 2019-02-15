إخلاء نحو 100 مؤسسة في روسيا بسبب بلاغات كاذبة بوجود متفجرات

أخلت قوات الأمن في مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، اليوم الجمعة، نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات كاذبة عن وجود متفجرات.

وأفاد مصدر مطلع في إدارة المدينة أن "التهديد بوجود متفجرات ورد منذ حوالي ساعة، ويجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومباني إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات"، إلا أنه أكد أن أفراد وزارة الطوارئ لم يعثروا على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات.

يذكر أن موجة من البلاغات الكاذبة بوجود عبوات ومواد متفجرة في الأماكن العامة قد اجتاحت عموم مدن روسيا قبل عامين وما زالت تظهر بين حين وآخر.