رئيس أفغانستان يدين الهجوم على قافلة عسكرية هندية في كشمير

الرئيس الأفغاني أشرف غني

وكالات:

أعرب الرئيس الأفغاني "أشرف غني" اليوم (الجمعة) عن إدانته على الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس الخميس في إقليم "كشمير" وأسفر عن مقتل 40 من قوات الشرطة الهندية.

وقال غني - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن الحكومة الأفغانية تعرب عن تعاطفها وتعازيها لحكومة وشعب

الهند وأيضا لعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم جراء هذا الهجوم، مشيرا إلى أن الإرهاب يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل القضاء عليه.كما أدان الرئيس التنفيذي لأفغانستان "عبدالله عبدالله" الهجوم الذي وقع في إقليم "كشمير" ،ووصفهبأنه عمل إرهابي، قائلا "إننا نتضامن مع الهند وندين الهجوم الجبان على قوات الشرطة الوطنية في كشمير".يشار إلى أن سيارة محملة بالمتفجرات استهدفت أمس الخميس حافلة تقل القوات الهندية في مدينة "سريناجار" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" الأمر الذي أسفر عن مقتل 40 من القوات الهندية.. فيما أعلنت جماعة تطلق على نفسها "جيش محمد" مسئوليتها عن الهجوم.