- 1/2
- 2/2
أكد النائب عن محافظة نينوى العراق شيروان دوبرداني، على تسجيل عودة عكسية للنازحين إلى مخيمات اللجوء وإقليم كردستان العراق، بسبب سوء الأوضاع في محافظة نينوى.
وقال دوبرداني: "هناك أسباب كثيرة تدفع بأبناء نينوىللنزوح من جديد عن محافظتهم باتجاه المخيمات ومحافظات الإقليم حيث عاد 4036 شخصا إلى المخيمات خلال 2018".
وأضاف، أن "عام 2019 سجل عودة نحو
وشدد النائب العراقي على ضرورة بحث هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة، والإسراع في بناء وإعمار المناطق المتضررة وتوفير سبل العيش الكريم لسكان نينوى.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة 4 آلاف نازح عراقي إلى مخيمات نينوى بعد رحيلهم عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.