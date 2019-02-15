طائرة مسيّرة توقف رحلات الطيران بمطار دبي مؤقتا

توقفت رحلات الطيران بمطار دبي، الجمعة، لوقت وجيز، بسبب نشاط غير مصرح به لطائرة مسيرة، قبل أن تستأنف الحركة بشكل طبيعي لاحقا بالمطار الإماراتي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان عبر تويتر: "عودة حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار دبي بعد توقف مؤقت بسبب وجود طائرة درون (مسيرة) في أجواء المطار".

وأضاف: "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة".

وأشار إلى أن تحليق طائرات الدرون في أجواء دبي بدون تصريح مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، دون تفاصيل .

وذكرت وسائل إعلام أن التوقف استمر 30 دقيقة.

وأكثر من مرة يتحدث الحوثيون عن استهداف مطار دبي عبر طائرات مسيرة، غير أن الإمارات التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحركة في اليمن منذ 2015 تنفي ذلك.