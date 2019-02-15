هلع واستنفار في البيضاء.. حريق بمعرض الكتاب البيضاء -فيديو وصور

شب حريق، صباح اليوم الجمعة، برواق “دار رحبة الأطفال مصر”، بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، ما خلق خوف وهلع في صفوف الزوار وأصحاب الأروقة.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، حيث اندلعت النيران في حدود الساعة العاشرة والنصف، لتنتقل ألسنة اللهب إلى رواقين مجاورين، ما تسبب في خسائر مادية ليست بالكثيرة، حيث تضررت بعض الكتب.

وبعد السيطرة على الحريق الذي خلف دخانا كثيفا، قام المشرفون على الرواق بتحويل الكتب إلى جهة أخرى، قبل إعادة الأمور لسابقها إلى نفس الرواق في مدة زمنية وجيزة.

يذكر أن أنشطة معرض الكتاب في دورته لسنة 2019، لا زالت مستمرة إلى غاية 17 فبراير الحالي.